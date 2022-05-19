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البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء يتوصلون لاتفاق بشأن قواعد تخزين الغاز

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
د ب أ
نشر في: الخميس 19 مايو 2022 - 11:28 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مايو 2022 - 11:28 ص

توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لاتفاق مؤقت بشأن قواعد سعة تخزين الغاز الطبيعي، وفقا لما قالته فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن المفوضية عرضت أن تكون مستويات تخزين الغاز في التكتل الأوروبي 80% قبل هذا الشتاء، وأن تصل إلى 90% قبل موسم الشتاء.

كما تتضمن القواعد فقرات تتعلق بالتضامن بين الدول الأعضاء التي تفتقر لمنشآت التخزين تحت الأرض.

وقالت فرنسا في تغريدة إنه سوف يتم عرض القواعد على سفراء الدول من أجل الموافقة عليها، قبل عرضها على البرلمان.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون "هذا المقترح مهم لضمان الاستعداد للشتاء المقبل".


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