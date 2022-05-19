المالكي: الكتلة الأكبر ترشح رئيس الحكومة العراقية المقبلة

صرح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم الأربعاء أن رئيس الحكومة العراقية المقبلة لا يمكن ترشيحه إلا من الكتلة الأكبر وطلبنا من النواب المستقلين تقديم مرشح مستقل ونزيه لمنصب رئيس الحكومة.

وقال المالكي في تصريح متلفز أن "الكتلة الأكبر هي السبيل الوحيد لتشكيل حكومة مدعومة وقوية ولا يمكن تشكيل حكومة بالطريقة التي يتحدث عنها الطرف الآخر، وأن التحالف الثلاثي أيقن بعدم تمكنه من جمع 220 نائبا داخل البرلمان لتكليف رئيس للجمهورية".

وأضاف لقد"طلبنا من النواب المستقلين تقديم مرشح مستقل ونزيه لمنصب رئيس الحكومة، وأنهم لمسوا لدينا الجدية بدعم أي مرشح يقدموه لرئاسة الحكومة كما أنهم أدركوا بأن مبادرة الإطار التنسيقي حقيقية ومنطقية وأغلبهم يقفون معها".

وأكد المالكي أن الثلث الضامن/المعطل/ في البرلمان العراقي وجد للوقوف بوجه أي مشروع سياسي خطير في العراق وأن المعارضة السياسية خيار يتخذه أي طرف بعيدا عن الإقصاء والتهميش، ولم يتم إجبار أي طرف سياسي على المعارضة عند تشكيل الحكومات السابقة".

وقال إن " العراق لا ينهض إلا بشراكة جميع الأطراف السياسية وندعو الطرف الآخر إلى مناقشة أي حل أو فكرة يتم الإجماع عليها، إن العقدة الأساسية الحالية هي مسألة مرشح رئاسة الجمهورية ونتمنى أن يتفق الكرد على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية وأن أحد الحلول المطروحة هو تخويل المستقلين بتقديم مرشح رئاسة الحكومة".