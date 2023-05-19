محافظ مطروح يوجه بالإسراع في أعمال الاستعداد لموسم الصيف السياحي

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بالإسراع في إنهاء أعمال الاستعداد لموسم الصيف السياحي مع تكثيف الجهود للظهور بالشكل اللائق لأهالي وزوار المحافظة، وتأمين توفير الخدمات، مشيرا إلى أهمية موسم الصيف كمصدر اقتصادي لأهالي مطروح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام مع عدد من رؤساء ومديري القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال رصف طريق السلوم بعدما تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله، وكذلك سرعة الانتهاء من رصف الجزء المتبقي من شارع الإمام مالك.

كما وجه بالإسراع في توصيل خط شبكة الغاز الطبيعي لمجمع المخابز بالكيلو 7، بما يعمل على توفير الوقود وتأمين استمرارية تشغيل عمل المخبز.

وطالب محافظ مطروح مديرية الاسكان، بالإسراع في أعمال إنشاء العمارات السكنية بالسلوم.

وأشاد محافظ مطروح بجهود منظومة إدارة الاملاك بالمحافظة في بحث وإنهاء مزيد من عقود تقنين الأراضي وفقا للقانون 144 لسنة 2017 بما يعمل على مزيد من الاستقرار للمواطنين.