تحرير 21 محضرا لمخابز مخالفة في إيتاي البارود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية إيتاى البارود.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 21 محضرا متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالى: ضبط مخبز قام بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 18 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع.

كما تم ضبط 8 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

كانت الحملة برئاسة إسلام زين الدين وبرفقه محمد الشامي مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.