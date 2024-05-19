انطلاق الموسم المسرحي لإقليم جنوب الصعيد الثقافي على مسرح قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن قصر ثقافة قنا شهد انطلاق عروض الموسم المسرحي لإقليم جنوب الصعيد الثقافى ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفنون، وذلك في إطار الاهتمام بالفنون المسرحية ودعم وتنمية المواهب الشابة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وأكد الداودى، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تواصل تقديم عروض الموسم المسرحي الحالي بجميع المحافظات، حيث ستقدم 16 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي، علي مسرح قصر ثقافة قنا، مشيرا إلى تقديم عرضين كل يوم: العرض الأول الساعة الخامسة مساءً والعرض الثاني الساعة التاسعة مساءً على مسرح قصر ثقافة قنا، والعروض المسرحية المقدمة تابعة للفروع الثقافية "أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر".

وأضاف أن الافتتاح بدأ بعرض مسرحية "المريد" لفرقة قنا القومية من إخراج محمد العدل، وتأليف محمد علي إبراهيم، وأشعار محمد موسى، وموسيقى وألحان محمد نشأت، وديكور شادي قطامش، واستعراض محمد بريقع، وتنفيذ موسيقي محمد فارس، ومخرج منفذ محمد مرتضي، موضحا أن العرض يحكى عن شخصية (مريد) أحد أفراد طائفة الحشاشين التي يرأسها شيخ الجبل رشيد الدين سنان وحسن الصباح تلميذ مؤسس الطائفة، تلك الطائفة المعادية للدولة الإسلامية تحت قيادة صلاح الدين الأيوبي الذى عانى منها وكاد أن يغتال عن طريق أحد أفرادها، حتى واتته فكرة أن يجند أحد أفراد الطائفة وهو شخصية مريد حتى يأتي له برأس رشيد الدين سنان وينجح في ذلك وأراح الأمة من خطر تلك الطائفة.

وجاء العرض الثانى بعنوان "الهانم" لفرقة إسنا المسرحية العرض تدور أحداثه حول سيدة عجوز تعود لمسقط رأسها للانتقام من حبيبها وبلدتها بعد أعوام من هروبها من بطش أهلها بسبب حبيبها.

"الهانم" بطولة فرقة قصر ثقافة إسنا المسرحية، أشعار محمد كمال، ديكور وملابس محمد منتصر، موسيقى وألحان بهاء صبحى، استعراضات مصطفى إبراهيم، تأليف حسام عبدالعزيز، إخراج أحمد حسين، وأنتج العروض الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.