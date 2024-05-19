إيرادات فيلم السرب تتخطى 30 مليون جنيه و«شقو» يقترب من الـ71 مليون جنيه

حقق فيلم "السرب"، أمس، 721 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته في أسبوعي عرض إلى 30 مليونا و133 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، وشريف منير، ودياب، ونيللي كريم، وآسر ياسين، وأحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، وأحمد حاتم، من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد جلال.

وتقدم حفلات الفيلم في مشروع "سينما الشعب" بـ14 محافظة، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة هو 40 جنيهًا.

فيلم "السرب" مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتناول عملية قصاص القوات الجوية المصرية لـ21 مصريًا قتلهم تنظيم داعش الإرهابي على أحد سواحل ليبيا، يوم 15 فبراير 2015، وبث عملية القتل في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما أثار غضبة الشعب المصري، قبل أن يخرج الرئيس السيسي بخطاب في اليوم نفسه، ليعد الشعب وأسر الضحايا بالقصاص من القتلة، وهو ما تحقق بعدها بساعات بضرب معاقل التنظيم في ليبيا.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" محققا 340 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 54 مليونا و83 ألف جنيه، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف شريف نجيب، وبطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول مهندس معماري يجسده هشام ماجد متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شيئا صدفة يغير مسار حياتهما بالكامل ويقودهما إلى عوالم موازية، فتصبح سعيدة وهادئة، وتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "شقو"، المركز الثاني، محققا 319 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 70 مليونا و939 ألف جنيه، ليواصل بذلك رحلة صعوده ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الأسمية، والمكونة من 10 أفلام يتصدرها فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز بإجمالي إيرادات 130 مليون جنيه، حيث يحتل "شقو" حاليا المركز الثامن ضمن القائمة، بعد تراجع فيلم "البدلة" للمركز التاسع، والذي حقق وقت عرضه 67 مليون جنيه، فيما يفصل "شقو" عن المركز السابع الذي يحتله فيلم "الحريفة" حوالي 4 ملايين جنيه، والذي حقق وقت عرضه 74 مليونا و341 ألف جنيه.

الفيلم تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، ويشهد عودة الرباعي عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ودينا الشربيني للعمل معا بعد تحقيقهم النجاح سويا قبل 6 سنوات من مشاركتهم في مسلسل "جراند أوتيل"، الذي عرض في موسم رمضان 2016.

الفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن، مستوحي من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون وتواجههم صعوبات وأزمات عديدة تخلف عقبات خطيرة، حيث يجسد تايسون شخصية بلطجي يتعاون مع صديقه عمرو يوسف، وتقودهم ممارسة الأعمال المشبوهة إلى أزمات وتبعات خطيرة، بينما تلعب الفنانة يسرا دورا مختلفا عنها، حيث ظهرت في الإعلان التشويقي للفيلم وهي بصحبة الثعابين، بينما تجسد أمينة خليل دور راقصة، فيما تقدم دينا الشربيني شخصية ممرضة بأحد المستشفيات.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من عباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، ووليد فواز، كما يظهر الفنان أحمد فهمي ضيفا للشرف.

المركز الرابع والأخير كان من نصيب فيلم "ع الماشي" محققا 40 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 12 مليونا و834 ألف جنيه، وهو من إخراج محمد الخبيري، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف.

الفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي، ومن خلال البوستر يظهر علي ربيع، وهو يجلس على الأريكة ويمسك "ريموت" التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة، حيث يعبر البوستر وبشكل كبير عن مضمون الفيلم، الذي يناقش قضية الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.