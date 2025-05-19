محافظ أسيوط: سنراجع جميع أعمال الجمعيات الأهلية لضمان توجيه الدعم لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية لجمعية الشابات المسلمات بالمحافظة، حيث تابع أنشطة الجمعية وخدماتها، وتفقد معرضًا للمنتجات اليدوية التي تقدمها المشاركات ضمن برامج التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار حرصه على متابعة العمل الميداني والاطمئنان على كفاءة أداء المؤسسات المجتمعية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي سيد وكيل وزارة العمل وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط وجيهان حفني على مدير الأسر المنتجة والتكوين المهني بمديرية التضامن الاجتماعي وسيد جمال مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط دعم المحافظة الكامل لتلك الأنشطة التي تسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى دخل الأسر معلنًا عن خطة لتزويد الجمعية بإمكانيات تدريب إضافية، وإنشاء مركز رئيسي للتدريب الحرفي، مع استغلال بعض المساحات غير المستغلة داخل الجمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

كما شملت الجولة تفقد الحضانة الملحقة بالجمعية وحرص كذلك على زيارة مخازن الجمعية، حيث تابع المحافظ آليات التخزين، مشددًا على أهمية تطبيق معايير السلامة والنظافة وتفقد أيضا المبنى المخصص لإقامة الطالبات المغتربات.

وأوضح أبو النصر أن المحافظة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ستعمل على مراجعة جميع أعمال الجمعيات الأهلية بالمحافظة، ونظم عملها، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وضمان توجيه الدعم لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا، موجها الشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود المبذولة والدعم المتواصل للمحافظات، وتقديم خدمات ملموسة للمجتمع المحلي.

وأضاف المحافظ أن هناك لجان متابعة ترصد بدقة أداء الجمعيات الأهلية، وتعالج أوجه القصور، إلى جانب دعم كل المبادرات الإيجابية التي تعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا أهمية تصحيح أي ملاحظات يتم رصدها خلال الجولات الميدانية، بما يضمن تحقيق نتائج أفضل ورفع مستوى الخدمة المقدمة، مشيرا إلى استمرار الدعم الفني والإداري للنهوض بالجمعيات الأهلية كأحد أعمدة التنمية المجتمعية.