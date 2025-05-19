البابا ليو الرابع عشر يبحث مع نائب الرئيس الأمريكي إحراز تقدم بوقف إطلاق النار بالحرب الروسية الأوكرانية

اجتمع البابا ليو الرابع عشر، مع نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الاثنين، قبيل انطلاق الجهود الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لإحراز تقدم في وقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية.

وشوهد موكب فانس وهو يدخل مدينة الفاتيكان بعد الساعة 7:30 صباحا بقليل.

وقاد فانس، وهو كاثوليكي متحول، الوفد الأمريكي إلى القداس الرسمي الذي أقيم بمناسبة بدء حبرية أول بابا أمريكي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

وقال المتحدث باسم فانس، لوك شرودر، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو كاثوليكي أيضا، انضم إلى فانس في الفاتيكان.

وأدرج الفاتيكان وفد فانس كأول لقاء من بين عدة لقاءات خاصة يعقدها ليو، اليوم الاثنين، مع أشخاص قدموا إلى روما لحضور قداسه الافتتاحي، بمن فيهم قادة مسيحيون آخرون ومجموعة من المؤمنين من أبرشيته القديمة في تشيكلايو في بيرو.

وعرض الفاتيكان، الذي جرى تهميشه إلى حد كبير خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية، استضافة أي محادثات سلام مع مواصلة الجهود الإنسانية لتسهيل تبادل الأسرى ولم شمل الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا.



