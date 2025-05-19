تطوير القدرات الرقمية لموظفي النيابة العامة بمركز تدريب علوم الحاسب في قنا

نفذ مركز التدريب على علوم الحاسب بديوان عام محافظة قنا، بالتعاون مع المركز العربي لاستشارات التنمية "نكست"، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتنمية المهارات الرقمية لموظفي النيابة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفي إطار شراكة استراتيجية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة النيابات بالقاهرة، بهدف تمكين العاملين في النيابة العامة من استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة بكفاءة ومسئولية، بما يساهم في سد الفجوة الرقمية وتعزيز أداء المؤسسات القضائية.

أشرف على تنفيذ البرنامج كل من المهندس أحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، والمهندس رامي صلاح، مدير مشروعات شركة "نكست"، إلى جانب عبدالرحيم يوسف، مستشار المحافظة للمعلومات.

وأكد مدير مركز التدريب على علوم الحاسب أن البرنامج يستهدف تطوير المهارات الرقمية لموظفي النيابة العامة على مستوى الجمهورية، من خلال التدريب على أحدث التقنيات والممارسات التكنولوجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

ويُعقد البرنامج التدريبي بمقر مركز التدريب بديوان عام محافظة قنا، خلال الفترة من الأحد 18 مايو وحتى الخميس 5 يونيو 2025.