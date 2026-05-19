محافظ بني سويف: رفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

عقد اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، اجتماعا موسعا، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، السكرتير العام، وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ؛ لمناقشة خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور مديري مباحث التموين، ومديريات التموين والطب البيطري والتضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، ومكتب سلامة الغذاء، ومديري إدارات التنمية الاقتصادية، والإعلام، والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة، بديوان عام المحافظة.

وفي بداية الاجتماع، نقل المحافظ تحيات وتهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع المحافظين الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ أهمية تلافي أية ملاحظات تم رصدها خلال عيد الفطر الماضي، مشددا على ضرورة التصدي الفوري واللحظي لأي محاولات لاستغلال إجازة العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب مواجهة أية محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع أسعار السلع، مؤكدا أن المحافظة خصصت الخط الساخن 114 على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، موجها إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة بإعادة نشر أرقام الطوارئ والبدائل الخاصة بجميع المديريات والقطاعات الخدمية لضمان سرعة الاستجابة خلال فترة العيد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة المحافظة الشاملة لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد داخل المدن والقرى، ومتابعة أعمال النظافة، وتجهيز الحدائق والمتنزهات، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لتجهيز ساحات صلاة العيد، إلى جانب متابعة والإشراف على توافر المواد البترولية ومنافذ بيع اللحوم.

كما وجه المحافظ مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية وتجهيزها لاستقبال الأضاحي مجانا خلال أيام العيد، مع تكثيف الحملات المشتركة مع التموين والصحة لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة، ومواجهة الذبح خارج المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بمديرية التموين، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز، مع التأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية وضبط الأسعار، فيما تم تكليف مباحث التموين بتشديد الرقابة على شوادر ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية.

ووجه المحافظ مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال وأكياس الدم، وتوفير أطقم الطوارئ والنوبتجيات على مدار الساعة، إلى جانب تكثيف الحملات المشتركة على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم.

وتضمنت الخطة كذلك رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف والحماية المدنية وشرطة البيئة والمسطحات، مع التأكيد على جاهزية سيارات الإسعاف والإطفاء ووحدات الإنقاذ النهري لتأمين ساحات الصلاة والمتنزهات وأماكن التجمعات، فضلا عن جاهزية قطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة خلال فترة العيد.

كما استعرضت مديرية الأوقاف استعداداتها لتجهيز 161 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بمختلف مراكز المحافظة، مع تخصيص إمامين لكل ساحة "أساسي واحتياطي"، فيما تم تكليف مشروع النظافة والإدارة العامة لشئون البيئة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين والحدائق العامة.