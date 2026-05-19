سان جيرمان يحدد موعد الإعلان الرسمي عن تجديد عقد لويس أنريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيفصح قريبًا عن تجديد عقد مدربه الإسباني لويس أنريكي، الذي ينتهي عقده الحالي بنهاية موسم 2026-2027.

ووفقًا لموقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، توصل النادي إلى اتفاق مع أنريكي لتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2031، بعد الموسم المتبقي في عقده الحالي.

وأوضحت المصادر أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد أنريكي سيكون عقب مواجهة آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة مساء يوم السبت 30 مايو الجاري.

وكان أنريكي قد قاد باريس سان جيرمان لتحقيق موسم استثنائي، بالفوز بخمسة ألقاب تشمل دوري فرنسا وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي، إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.