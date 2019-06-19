كندا توافق على تمديد خط أنابيب نفط «ترانس ماونتن»

أعلن "جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، الثلاثاء موافقة حكومته على المشروع المثير للجدل لتمديد خط أنابيب النفط "ترانس ماونتن" الذي اشترته الحكومة الكندية في العام الماضي مقابل 5ر4 مليار دولار.

وقال "ترودو" في تصريحات صحفية "حكومتنا وافقت مجددا على استمرار مشروع خط أنابيب ترانس ماونتن. الشركة المنفذة تأمل في بدء العمل خلال الموسم الحالي"، مضيفا أن كل مكاسب هذا المشروع سيعاد استثمارها في مشروعا للطاقة النظيفة.

كانت الحكومة الكندية قد اشترت خط الأنابيب من شركة "كيندر مورجان" الأمريكية للبنية التحتية في العام الماضي، بعد أن قررت الشركة التخلي عن المشروع بسبب المعارضة السياسية له.

وفي حال اكتمال المشروع ستزيد طاقته بنسبة 200% تقريبا، حيث ينقل النفط من منطقة ألبرتا غرب كندا الغنية بالنفط إلى منطقة بورنابى في مقاطعة "بريتش كولومبيا" على ساحل المحيط الهادئ.