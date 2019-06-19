تأجيل محاكمة 6 متهمين بالإتجار في البشر بالأزبكية لـ19 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 6 متهمين بالإتجار بالبشر في الأزبكية، لجلسة 19 أغسطس لندب محامي للمتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول في القضية رقم ١٧٩٢١ / ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ جنايات الأزبكية أن المتهمين هم حمادة رشاد، جزار، ومصطفى عبد الرحمن، عامل بمسجد، ومحمد أحمد، عامل، ومحمد عبد البديع، نجار، ومحمود خالد، عامل، وسعيد محمد، عاطل.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات أنهم في غضون عام ٢٠١٨ بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعًا بالانضمام إلي جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم أحمد محمد ومحمد صلاح الدين ورضا كرم وعلي وحيد، وكان ذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه أحمد محمد وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.

كما أضاف قرار الإحالة اشتراك المتهمين الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول وآخر مجهول في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معهم على ارتكابها وأحضرا واستقطبا المجني عليه أحمد محمد عقب لجؤهما إلى أسالبيهما التحايليه المستخدمه في إتمام جرائمهما ودسا للمجني عليه لحظة ضعف مادة مخدرة في مشروبه فقاموا بإكراهه على التوقيع على سندات "إيصالات أمانة" لاتمام تلك الجراحة فقاموا بتجهيز المجني عليه وإجراء التحاليل والأشعات الطبية اللازمة له وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة الكلى اليمنى للمريض مع علمهم جميعًا بعدم مشروعية إجراءها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.