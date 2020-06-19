 مرتضى منصور: الزمالك ليس أقل من ريال مدريد أو برشلونة - بوابة الشروق
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مرتضى منصور: الزمالك ليس أقل من ريال مدريد أو برشلونة

محمود عيسى
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 2:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 2:34 ص

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن ناديه لا يقل عن ريال مدريد أو برشلونة، مشيرا إلى أنه يحاول استرداد حق ناديه المسلوب منذ فترة كبيرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه: "أحاول تصحيح ما تعرض له الزمالك بعد 60 سنة سابقة تعرضنا فيها للإهانة".

وكان الزمالك في عهد مرتضى منصور فتح قضية نادي القرن الإفريقي الحاصل عليها النادي الأهلي، ووضع لافتة على بوابة النادي مكتوب عليها: الزمالك نادي القرن الحقيقي".

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أعلن إمكانية عودة الدوري العام بداية من يوم 25 يوليو المقبل، تطبيقا لقرار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.


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