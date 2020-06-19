اليمن يطالب إيران مجددا بالكف عن دعم مليشيا الحوثي بالسلاح وتهديد دول الجوار

طالب اليمن، إيران مجددا، بالكف عن دعم مليشيا الحوثي بالسلاح وتهديد دول الجوار ما يسهم في زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال مشاركة اليمن في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورة (يونيو ٢٠٢٠) المنعقدة افتراضياً في العاصمة النمساوية فيينا بوفد ترأسه سفير اليمن لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الوكالة هيثم شجاع الدين.



وألقى المندوب اليمني رئيس المجموعة العربية لهذه الفترة، بيانات المجموعة العربية في عدد من البنود الهامة، وهي تعزيز أنشطة الوكالة في مجال التعاون التقني، وبند دور الوكالة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما ألقى بياناً باسم المجموعة العربية حول مسألتي القدرات النووية الإسرائيلية، ومؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.



وأشار إلى ما جاء في تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار إيران في انتهاكها لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015، داعيا إيران إلى وقف تلك الخطوات التصعيدية وتخفيف حدة التوتر والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة.



وأعرب عن عميق القلق من عدم تجاوب إيران مع طلبات الوكالة ورفضها الدخول في مناقشات موضوعية مع الوكالة وعدم إتاحتها الوصول إلى موقعين بغرض أخذ عينات بيئية؛ للتأكد من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في هذين الموقعين.



وأشاد بمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وألمانيا وفرنسا، والذي يطالب إيران بتلبية طلبات الوكالة دون مزيد من التأخير والسماح لها بمعاينة الموقعين المراد تفتيشهما.