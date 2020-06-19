إزالة 1276 تعد وبناء مخالف في الغربية منذ مارس الماضي

قال طارق رحمي محافظ الغربية، إن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة بلغ 1276 حالة تعدٍ متنوعة سواء علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات المكبرة أسفرت عن إزالة 551 حالة تعدٍ على أراضي زراعية على مساحة 26 فدانا و21 قيراطا و19 سهما، كما تم إزالة 491 بناء مخالفا بعدد من المناطق بالمحافظة على مساحة 63 ألف متر و811 مترًا مربعا، بإلاضافة إلى استرداد 12 ألفا و65.5 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 234 تعدٍ.

وأكد رحمي، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع قوات الأمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.