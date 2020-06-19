العدل الأمريكية: لا يجب مشاركة النساء المتحولات جنسيا في الرياضات النسائية

خاضت وزارة العدل الأمريكية في قضية مرفوعة أمام المحاكم، حيث قالت إنه لا يجب أن يتم السماح للنساء المتحولات جنسيا بالمنافسة في فرق ودوريات رياضية نسائية.

وهذه أول خطوة من جانب الحكومة الأمريكية الاتحادية في قضية حقوق المتحولين، منذ حكم المحكمة العليا التاريخي هذا الأسبوع، وجاء فيه أنه ليس من القانوني التمييز ضد المثليين أو المتحولين جنسيا في مكان العمل، بما يوسع قوانين الحماية المتساوية لتشملهم.

وقال المدعي العام الأمريكي بيل بار في ملف مقدم بشأن نزاع قانوني في ولاية إيداهو إن "السماح للذكور بيولوجيا بالمنافسة في كل الرياضات النسائية هو أمر غير عادل بشكل جوهري للمتسابقات من السيدات".

وقال بار إن "الألعاب الرياضية أحادية الجنس هي متجذرة بواقع الاختلافات البيولوجية بين الجنسين، ويجب أن تظل متجذرة في الحقيقة البيولوجية الموضوعية".

وينظر إلى رأي بار إلى المحكمة الاتحادية في إيداهو باعتباره بيانا للمصلحة وللفائدة من الناحية الفنية، لكنه يحمل وزنا في جلسات الاستماع، كما يشير في الوقت نفسه إلى موقف الحكومة الاتحادية بشأن قضية متنازع عليها سياسيا لاشتراك المتحولين في الأنشطة الرياضية.

وكان دخل قانون تحقيق العدالة في الرياضات النسائية بولاية إيداهو حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه هذا العام، وهو يجبر الأشخاص على المنافسة وفقا لتصنيفهم الجنسي البيولوجي وليس هويتهم الجنسية الحالية.

وتم الاعتراض على ذلك باللجوء إلى القضاء من جانب منظمات حقوقية نيابة عن المتسابقين المتحولين جنسيا.