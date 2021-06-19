حزب المحافظين البريطاني يوقف نائبا متهما بالاعتداء الجنسي على مراهق

يواجه نائب برلماني بريطاني أوقفه حزب المحافظين عن العمل محاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على صبي يبلغ من العمر 15 عاما في عام 2008، بعد الكشف عن هويته.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية" بي.ايه.ميديا" ، إن عمران أحمد خان 47 عاما، الذي يمثل دائرة ويكفيلد في غرب يوركشاير، أصدر بيانا نفى فيه "بأشد العبارات" مزاعم أنه لمس المراهق في ستافوردشاير.

ويشار إلى أن أحمد خان ساعد بوريس جونسون على الفوز بأغلبية كبيرة في مجلس العموم من خلال فوزه في الدائرة الانتخابية في ما يسمى بـ "الجدار الأحمر" الذي شكل أكبر معاقل حزب العمال في ميدلاندز وشمال إنجلترا.

وقال المحافظون إنه تم تعليق عضوية أحمد خان في الحزب ، مما يعنى أنه سيجلس كمستقل في مجلس العموم ، بعد الابلاغ عن رفع القيود التى تمنع التعرف عليه اليوم الجمعة.

ويواجه النائب تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي على الشخص الذي كان مراهقاً آنذاك، والذي لا يمكن الكشف عن هويته لأنه ضحية مزعومة لجريمة جنسية، في عام 2008.

ومثل أحمد خان، وهو من ويكفيلد وانتخب لأول مرة في الانتخابات العامة لعام 2019، أمام محكمة ويستمنستر الجزئية أمس الخميس عبر رابط فيديو من مكتب محاميه.

وعندما طلب منه الرد على الاتهامات الموجهة إليه ، أجاب إنه: "غير مذنب".