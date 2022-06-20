«الفيوم»: توريد 159 ألفًا و898 طنًا.. وضبط 41 طنا متداولا خارج المنظومة



واصلت مديريات التموين بالمحافظات استلام الأقماح المحلية من المزارعين على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية، ورقابة أمنية لضبط المخالفين لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الخاص بحظر تداول القمح خارج المنظومة، إذ تم ضبط 41 طنا متداولا خارج المنظومة بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.

وأكد وكيل وزارة التموين بالجيزة طلعت حسن، انتظام عملية توريد محصول القمح بجميع الصوامع والهناجر والشون، مشيرًا إلى أن ما تم توريده من المزارعين حتى الآن يصل إلى 91 ألف طن بـ 14 موقعًا تبلغ سعتها التخزينية 259 ألف طن.

وقال حسن، لـ«الشروق»، إن المديرية تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتجاوز المستهدف هذا العام، وسط تأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات الاستلام والفرز حفاظًا على سلامة العاملين والصحة العامة لهم.

وأشار وكيل وزارة التموين بالفيوم سيد حرز الله، إلى توريد 159 ألفًا و898 طنًا من القمح إلى صوامع تخزين المحافظة، بينهم 381 طنا أمس.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ربيع مصطفى، إن إجمالى مساحة القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام تبلغ 208 آلاف و100 فدان، لافتًا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان 18 إردبًا، ومن المستهدف استلام نحو 175 ألف طن قمح خلال نهاية الموسم.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالغربية محمد أبوهاشم، أنه تم توريد نحو 193 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى أمس، منوهًا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن.

وأعلن وكيل مديرية التموين بدمياط على الغزاوى، عن توريد ما يزيد عن 54 ألف طن من محصول القمح لهذا الموسم، بنسبة توريد بلغت ١٠١.٩٥% من المستهدف، مشددا على أنه يتم التعامل بكل حسم فى حالة رصد احتفاظ المواطنين بالقمح، ومصادرة القمح فى حالة توريده بشكل غير قانونى.

وأكدت محافظ دمياط منال عوض، أن النسبة المئوية للتوريد من المستهدف هذا الموسم بلغت ٢٩٣.٦٦% بالمقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى وضع حلول سريعة فى حال وجود أى مشكلات، كما تم وضع خطة محددة للتعامل مع التحديات التى تواجه عملية التوريد.

وقال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إنه تم توريد 234 ألفا و32 طن قمح حتى أمس، مشيرا إلى أن المستهدف توريده 450 ألف طن قمح.

فى سياق قريب، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 31 قضية بمضبوطات بلغت 41 طن قمح.