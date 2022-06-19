وزيرة الخزانة الأمريكية: لا نستبعد حدوث ركود اقتصادي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يتخذ إجراءات صارمة؛ لمعالجة التضخم المتزايد بشكل حاد، منوهة إلى أنها لا تستبعد إمكانية حدوث ركود اقتصادي.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «هذا الأسبوع»، المذاع عبر شبكة «ABC NEWS» الأمريكية، اليوم الأحد: «أتوقع أن يتباطأ الاقتصاد، لقد كان ينمو بمعدل سريع للغاية ووصلنا إلى التوظيف الكامل، لكن من الطبيعي الآن أننا نتوقع انتقالًا إلى نمو ثابت ومستقر».

وأشارت إلى اعتقادها بأن «الركود أمر لا مفر منه على الإطلاق»، مضيفة: «التضخم مرتفع بشكل غير مقبول، والعمل على خفض معدلاته تعد أولوية لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن».

ويوم الأربعاء الماضي، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وهي أعلى نسبة زيادة منذ أكثر من 28 عامًا، في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.

وجاء قرار الفيدرالي برفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، بعد أن ارتفع التضخم لأعلى مستوى منذ 41 عامًا.

وأظهرت التعليقات الصادرة بعد الاجتماع أن المسؤولين يتوقعون أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.4 في المئة بحلول نهاية العام، وهي خطوة سيتأثر بها الناس في صورة ارتفاع تكاليف الاقتراض الخاصة بالرهون العقارية وقروض المدارس وبطاقات الائتمان.