محافظ المنيا يتفقد جاهزية لجان أبوقرقاص لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد جاهزية عدد من اللجان بمركز أبو قرقاص لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي ستبدأ غدا الإثنين 20 يونيو.

وشملت جولة المحافظ، تفقد لجان مدارس: قاسم أمين الإعدادية– وقاسم أمين الثانوية، حيث اطمأن على جاهزية اللجان وعلى توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، ووجه رئيس الوحدة المحلية، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان.

وأكد تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ،مشددا على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، وضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

ومن جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 39 ألفا و98 طالبا وطالبة.