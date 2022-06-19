عمرو أديب يداعب مدحت شلبي: هي الدنيا كلها مع الأهلي؟

دون أن يذكر اسمه، داعب الإعلامي عمرو أديب، المعلق الرياضي مدحت شلبي الذي علّق على مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.



وكان مدحت شلبي قد تحدث أكثر من مرة خلال تعليقه على المباراة، عن ترْك جناح الأهلي بيرسي تاو للجانب الأيمن ودخولها إلى منتصف الملعب، وهو ما أثار انتقاد المعلق الرياضي.



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "المعلق بيقولك تاو سايب الجناح اليمني طاب إنتو مالكم بالكلام ده.. ولما الكرة وقعت من الشناوي قاله فيه إيه يا شناوي.. عيب كده".



وأضاف أديب أنه يقدر كل المعلقين الرياضيين، ويحرص على مداعبتهم.



وتابع أديب: "هي الدنيا كلها مع الأهلي.. الناس بتقول الأهلي مكبسش الماتش ليه".