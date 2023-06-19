روسيا تحذر من انتشار أمراض ينقلها البعوض بعد فيضان بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الفيضان في منطقة خيرسون الذي سببه صدع سد كاخوفكا الضخم في أوكرانيا قد يؤدي إلى تفشي أمراض ينقلها البعوض مثل اندلاع حمى غرب النيل في المنطقة.

وتسيطر القوات الروسية جزئيا على جزء من منطقة خيرسون جنوب البلاد وتعهدت أوكرانيا باستعادته بالقوة، وفقا لوكالة رويترز.

وانهار سد مدينة نوفا كاخوفكا الضخم في جنوب خيرسون جزئياً بعد تعرضه لتفجير، ما أدى إلى غمر الفيضانات عدة قرى كلياً أو جزئياً، فيما بدأت السلطات الأوكرانية عمليات إجلاء ضخمة لسكان المناطق المتأثرة، والتي قدرت أعدادهم بنحو 16 ألفاً.