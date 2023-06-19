أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أنه على دراية بمحاولات برشلونة التعاقد مع إلكاي جوندوجان، مشيرًا إلى رغبة ناديه في الإبقاء على اللاعب الفترة المقبلة.

قال جوارديولا في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو على "تويتر":" أنا على دراية باهتمام برشلونة بالتعاقد مع جوندوجان، لكننا أيضًا مهتمين بالإبقاء عليه في النادي، وآمل في بقائه معنا".

أتم:" إذا نجح برشلونة في التعاقد مع جوندوجان، فسيحصلون على لاعب رائع ومذهل".

ويسعى برشلونة لضم الألماني إلكاي جوندوجان لتقوية صفوف البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن جوندوجان لم يحسم أموره حتى وقتنا الراهن سواء بالرحيل لبرشلونة أو الاستمرار مع مانشستر سيتي.