أوكرانيا: الهجوم المضاد يسير وفقا للخطة ولكن الوضع صعب

قال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، إن هجومه المضاد يسير وفقا للخطة، ولكنه اعترف في الوقت ذاته بوجود "وضع صعب" على الجبهة.



وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في قناته على تطبيق تليجرام اليوم الاثنين، إن المحتلين الروس واجهوا "مقاومة شرسة" في جنوب البلاد.



وأضاف أن تقدم الأوكرانيين أعاقته التحصينات وحقول الألغام الكثيفة و"عدد كبير من قوات الاحتياط" ولكن تنفيذ العملية سيظل وفقا للموعد المحدد.



وفي مقطع فيديو، ظهر زالوجني أيضا مع رئيس هيئة الأركان العامة سيرهي شابتالا في مركز قيادة بالقرب من الجبهة.



وجاء ظهور زالوجني بهذا الشكل ردا على الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام الحكومية الروسية ، والتي زعمت لبعض الوقت بشكل متكرر أنه أصيب بجروح خطيرة في هجوم صاروخي في مايو.



وفي الوقت ذاته، تحدثت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار عن "وضع صعب" وقتال عنيف في شرق أوكرانيا أيضا.



وأضافت أن الجيش الروسي يحاول استعادة زمام المبادرة قرب كوبيانسك في منطقة خاركيف وبالقرب من ليمان في منطقة لوهانسك المجاورة.



وتحاول أوكرانيا التصدي لغزو روسي واسع النطاق منذ ما يقرب من 16 شهرا.



وقبل أسبوعين تقريبا، شن الجيش الأوكراني هجوما مضادا طال انتظاره.



ومنذ ذلك الحين، ووفقا لكييف، تم تحرير ثماني قرى ومساحة معقولة تبلغ 113 كيلومترا مربعا من الأراضي.