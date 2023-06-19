شارة قيادة بلجيكا تشعل غضب كورتوا

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انتابت حالة من الغضب الشديد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بسبب موقفه من ارتداء شارة قيادة منتخب بلجيكا.

ويعد كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، هو قائد الشياطين الحمر، لكنه يغيب عن مباريات بلجيكا في الشهر الحالي بسبب الإصابة.

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كورتوا غضب بشدة من قرار المدرب دومينيكو تيديسكو بأن يكون زميله روميلو لوكاكو، قائد بلجيكا، في مباراة النمسا.

أوضحت الصحيفة:" كورتوا اعترض على القرار ولم يكن حاضرا عندما تجمع لاعبي بلجيكا في الفندق الخاص بهم لبدء التحضيرات الخاصة بمباراة أستونيا".

أشارت:" صب كورتوا غضبه على بعض اللاعبين في غرفة الملابس عقب مباراة النمسا، وقد يغيب عن لقاء الغد ضد أستونيا، بسبب إصابة طفيفة".

أتمت الصحيفة بالتأكيد على أنه غير واضح حتى الآن كيف سيكون رد فعل المدرب دومينيكو تيديسكو على واقعة كورتوا.