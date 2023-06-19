وزير التموين: 6 مليارات جنيه تكلفة إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية بكفر الشيخ

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن تكلفة إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية بكفر الشيخ تصل إلى 6 مليارات جنيه، حيث تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية وإدارية ولوجستية، مضيفا أنه تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، لإنشاء مناطق لوجيستية تجارية ترفيهية خدمية؛ بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الاثنين، أن المناطق اللوجستية تتضمن مراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات، مضيفًا أن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع، سيقلل من تكاليف النقل، التي تمثل من 10 إلى 15% من السعر النهائي للمنتج، بما ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.‬‬‬

ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة كفر الشيخ، والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.

يأتي ذلك خلال وضع حجر الأساس لمنطقتين "لوجستية تجارية" بمحافظة كفر الشيخ، بحضور وزراء التموين علي المصيلحي، والتنمية المحلية هشام آمنة، والهجرة سها جندي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.