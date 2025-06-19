محافظ كفرالشيخ: 80% نسبة إنجاز مشروع الصرف الصحي بقرية الورق ضمن حياة كريمة

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تحقيق معدلات تنفيذ متقدمة في مشروعات البنية التحتية بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، وذلك في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ أن نسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية تجاوزت 80٪ حتى الآن، حيث تم الانتهاء من 95٪ من شبكات الصرف، و70٪ من محطة الرفع، إلى جانب توريد كافة التجهيزات الكهروميكانيكية اللازمة، على أن يتم الانتهاء الكامل من المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأشار عبدالمعطي إلى أنه فور الانتهاء من مشروع الصرف، سيتم البدء في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية، والتي تشمل مياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي، وخدمات الألياف الضوئية، تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية بأنواعها (أسفلت، إنترلوك، خرسانة)، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بالقرية.

وأضاف أن الخطة الشاملة لتطوير قرية الورق تتضمن أيضًا تحسين الخدمات التعليمية، والشبابية، والصحية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة لأهالي القرية، تنفيذًا لأهداف مبادرة "حياة كريمة".