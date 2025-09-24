وزير الخارجية: التوافق هو الضمانة الوحيدة لتحقيق المصالح المشتركة بمنطقة حوض النيل

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، محمود ثابت كومبو وزير خارجية تنزانيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتنزانيا، مؤكداً اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية في كافة الأبعاد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبرزاً ما تحقق من تقدم ملموس بعد الزيارات رفيعة المستوى التي تمت مؤخراً والتي أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في شتى المجالات.

كما أشار وزير الخارجية إلى تنامي اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالسوق التنزانية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في الزيادة المطردة في عدد الشركات المصرية العاملة هناك وتنوع أنشطتها.

وأكد أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التبادل التجاري، من بينها افتتاح فروع لبنوك مصرية في تنزانيا، وتدشين خط نقل بحري مباشر، وتسريع تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية المصرية في تنزانيا، وتعزيز التعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

كما أبدى الوزير عبد العاطي استعداد مصر لتقديم المزيد من الدعم الفني للجانب التنزاني من خلال الدورات التدريبية في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك المجالات الطبية والتكنولوجية.

وفيما يتعلق بمشروع سد “جوليوس نيريري”، شدد الوزير عبد العاطي على أن المشروع يمثل نموذجاً رائداً للتعاون الأفريقي في مشروعات الطاقة الكهرومائية والذي يعكس العمل الأفريقي مشترك وروح أخوة تجمع بين مصر وتنزانيا.

وأكد أن مصر لطالما دعمت التنمية في حوض النيل وأن التوافق هو الضمانة الوحيدة لتحقيق المصالح المشتركة في منطقة حوض النيل.

ووجه الوزير الدعوة لوزير الخارجية التنزاني للمشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية المنتدى كمنصة أفريقية لطرح حلول مستدامة لتحديات القارة وتعزيز الرابط بين السلم والأمن والتنمية.

كما أشاد الوزيران بالدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، ومن بينها دعم تنزانيا لترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو ، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والتنسيق الوثيق بين البلدين.