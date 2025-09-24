أكد رامي ربيعة، لاعب العين، جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي: "نركّز كثيرًا في بداية الدوري لأنها تمنحك الأفضلية في سباق التتويج باللقب، البدايات دائمًا مهمة في أي دوري، وجميع اللاعبين يضعون كامل تركيزهم على تحقيق نتائج إيجابية حتى نرتاح لاحقًا ولا نهدر الكثير من النقاط، استعداداتنا قوية مهما كان الفريق الذي نواجهه."

وأضاف: "شباب الأهلي فريق كبير ومحترم، ونحن بدورنا نحترم جميع الفرق، هذه هي سِمتنا، عملنا واضح ونسعى لتحقيقه."

وعن الانسجام بين لاعبي العين، أوضح ربيعة: "في كأس العالم للأندية كان هناك العديد من اللاعبين الذين لم يسبق لهم اللعب معًا، وكنت واحدًا منهم. لكن مع مرور الوقت، وخلال المعسكرات وفترة الإعداد، بدأنا نفهم بعضنا البعض داخل وخارج الملعب، لا بد أن نكون أصدقاء حتى نتفاهم جيدًا، وقد أصبح الانسجام أكبر الآن، واللاعبون باتوا يدركون الواجبات والمسؤوليات الملقاة عليهم. هذا يمنحنا دافعًا لتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق البطولات، الانسجام أصبح أوضح، خصوصًا في خط الدفاع، حيث نشعر براحة أكبر ونتواصل جيدًا وننفذ تعليمات المدرب بدقة."

وعن غياب بعض العناصر، قال: "لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين، ولا نعاني من مشكلة عند غياب البعض، المدرب قادر على توظيف العناصر في أكثر من مركز، لا أرى أي عائق أمامه لاختيار التشكيلة المثالية، فجميع المستويات متقاربة، وكلنا نرغب في النجاح معًا."

وختم ربيعة بالحديث عن جماهير العين: "شاهدت دعم الجمهور للفريق بشكل رائع، سواء داخل ملعبنا أو خارجه، هم دائمًا موجودون معنا في كل مكان، أتمنى أن نحقق لهم ما يتطلعون إليه لأنهم يستحقون ذلك، حضورهم يمنحنا حافزًا كبيرًا ويضاعف من حماسنا، فالمباريات بلا جمهور تفتقد المتعة، وعلى المستوى الشخصي، أنا سعيد بدعم الجماهير وهتافهم لي وثقتهم بي، لكننا كمجموعة نملك الدافع لتحقيق البطولات وإسعادهم".