دافع فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا عن لاعبيه، قبل مواجهة باراجواي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مُشيرًا إلى أنهم تأثروا بالانتقادات بعد الهزيمة أمام أستراليا، في الجولة الأولى.

وقال فينتشينزو مونتيلا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باراجواي: "لا تزعجني الانتقادات لأنني أكبر سنًا قليلًا، وأستطيع تجاهل ذلك، لكن الكثير من لاعبي منتخب تركيا لاعبين أعمارهم 20 عامًا أو أقل".

وأضاف المدرب الإيطالي: "أعتقد أن اللاعبين تأثروا سلبيًا، هم رجال وليسوا آلات.. لذا تأثروا بسبب المبالغة بعض ردود الفعل".

وتابع: "سنجري تغييرات تكتيكية في مباراة باراجواي لكنها ليست متعلقة بالأداء خلال مباراة أستراليا".

وأتم فينتشينزو مونتيلا تصريحاته قائلًا: "حقق هذا الفريق بعض النتائج الرائعة في آخر 3 سنوات، وأعتقد أننا نستحق المزيد من الاحترام، حتى لو كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل قليلًا".