تقام اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 العديد من المباريات القوية في كأس العالم 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك أبرزها مواجهة أمريكا ضد أستراليا والمغرب مع أسكتلندا في الجولة الثانية لدور المجموعات من المونديال.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026

أمريكا X أستراليا - 10 مساء - beIN Sports MAX 1

أسكتلندا X المغرب - 1 صباح السبت - beIN Sports MAX 1

البرازيل X هايتي - 3.30 صباح السبت - beIN Sports MAX 1

تركيا X باراجواي - 6 صباح السبت - beIN Sports MAX 1