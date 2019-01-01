ضبط 37 ألف كتاب مدرسي وكراسات إجابة امتحانات داخل مكتبتين بالمطرية

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تمكن الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط أكثر من 37 ألف نسخة كتاب تعليمي وكراسات إجابة امتحانات غير مصرح بتداولها داخل مكتبتين بالمطرية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عرض وبيع صاحب مكتبة بالمطرية لكتب وزارة التربية والتعليم "الكتاب المدرسي" لمختلف المراحل التعليمية والخاصة بالعام الدراسى الجديد 2019-2020 والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة، واحتفاظ المتهم بعدد كبير من هذه الكتب بالمكتبة والمخزن الخاص به.

وجرى استهداف المكتبة وضبط 7 آلاف نسخة من كتب تعليمية مدرسية خاصة بوزارة التعليم للعام 2019/2020 للمراحل الابتدائية والإعدادية في جميع المواد، و15 ألف نسخة مقلدة ومنسوخة عن كتب تعليمية خاصة بالمستوى الرفيع للغات الأجنبية صادرة من كبرى الشركات العالمية وشركات أخرى أجنبية، و10 آلاف نسخة من كراسة الإجابة الخاصة بإمتحانات نهاية العام الدراسى والخاصة بوزارة التربية والتعليم وغير المصرح بتواجدها غير بلجان الامتحانات.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتربحه من جراء ذلك، وتبين تحصله على كتب وزارة التربية والتعليم من أخصائي شئون عاملين بأحد المناطق التعليمية، والذى يقوم بتسريب الكتب من مخازن وزارة التربية والتعليم ويتعامل معه منذ 3 سنوات "جارى ضبطه" .

كما وردت معلومات مفادها عرض وبيع صاحب مكتبة بالمطرية لكتب وزارة التربية والتعليم "الكتاب المدرسي" لمختلف المراحل التعليمية والخاصة بالعام الجديد والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة، وكتب المستوى الرفيع فى اللغات الأجنبية منسوخة ومقلدة.

وأضافت التحريات أن المتهم يحتفظ بعدد كبير من هذه الكتب بالمكتبة والمخزن الخاص به.

وجرى استهداف المكتبة والقبض على المتهم وضبط 1400 نسخة من كتب تعليمية مدرسية خاصة بوزارة التعليم، و4 آلاف نسخة مقلدة ومنسوخة من كتب تعليمية خاصة بالمستوى الرفيع للغات الأجنبية صادرة من كبرى الشركات العالمية وشركات أخرى.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.