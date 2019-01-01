عشرات الآلاف من اتباع الحكيم يتظاهرون في 14 محافظة عراقية

خرج عشرات الآلاف من العراقيين من أتباع الزعيم الشيعي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، في مظاهرات شعبية في 14 محافظة عراقية للمطالبة بتنفيذ برنامج الحكومة العراقية، وحل الأزمات وتطوير الخدمات في جميع المحافظات العراقية.

وتقدم المظاهرات عدد من رجال الدين وشيوخ عشائر ونساء ورجال، وهم يرفعون شعار (لن نرضخ) وأعلام العراق في ظل إجراءات أمنية وانتشار آلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية.

وطالب المتظاهرون الذين احتشدوا في بغداد أمام مبنى رئاسة الحكومة، وفي المحافظات أمام مباني المحافظات والساحات العامة والشوارع، بحل مشاكل الكهرباء والبطالة ومحاربة الفساد والمحاصصة وانتشار السلاح، كما هتفوا بشعارات (نعم نعم للعراق) و (كلا كلا للفساد).

وكان مصدر في تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، قد أعلن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن المظاهرات ستنطلق في وقت واحد في الساعة السادسة من مساء اليوم من 14 محافظة، تبدأ من بغداد وجميع محافظات جنوبي البلاد ومنطقة الفرات الأوسط وشمال وغربي بغداد، تنفيذا لطلب من تيار الحكمة الوطني للمطالبة بتحسين الخدمات وإلزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي".

وأضاف أن المظاهرات "ستكون سلمية من أجل تقويم مسار الحكومة وستشارك جماهير تيار الحكمة في المحافظات".

ونشرت مجالس المحافظات آلافا من القوات الأمنية والجيش لتأمين الحماية للمتظاهرين ومنع وقوع أعمال عنف واضطرابات أمنية.