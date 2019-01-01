سكاي نيوز: الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز

ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية البريطانية "تسعى بشكل حثيث" للحصول على المزيد من المعلومات بعد ورود تقارير بتحويل مسار ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج العربي إلى إيران.

وأكدت القناة أن وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت اطلعت على تقرير حول الحادث ، وأن الحرس الثوري الإيراني أعلن ، من جانبه ، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

ونقلت عن مالك الناقلة والشركة المسؤولة عنها أنها لم تعد قادرة على التواصل مع السفينة "التي تتجه الآن شمالاً باتجاه إيران"، مشيرة إلى أن هناك 23 بحاراً على متنها.

ونسبت قناة العربية الى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله "نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات وتقييم الموقف في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج".