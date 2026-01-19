رئيس الوزراء الكندي يعرب عن قلق كندا إزاء تصعيد ترامب بشأن جرينلاند

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن تحديد مستقبل جرينلاند يقع على عاتق الدنمارك وجرينلاند، وإنه سيكرر تلك الرسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا تحدثا عن المسألة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر اليوم الأحد في مؤتمر صحفي في قطر، حيث توجه بعد ختامه زيارة استمرت ثلاثة أيام: "إنه موقف خطير. إننا قلقون بشأن هذا التصعيد، لنكون واضحين تماما".

ويتوجه كارني بعد ذلك إلى سويسرا، لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس. ومن المقرر أن يحضر ترامب أيضا لكن لم يتبين بعد ما إذا كان القائدان سيلتقيان هناك.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس السبت إنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % في فبراير على ثماني دول أوروبية لمعارضتها سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند.

وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا ستواجه هذه الرسوم الجمركية، التي سترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "شراء (الولايات المتحدة) الكامل والتام لجرينلاند".

وأضاف كارني أن أمن جرينلاند "يقع تمام ضمن مسؤوليات حلف شمال الأطلسي (ناتو)"، مضيفا أنه تحدث مع قادة أوروبيين وشركاء في الناتو عنه.

وتابع قائلا: "سندعم سيادة الدول وسلامة أراضيها دوما، أيا كان موقعها الجغرافي".

يذكر أن ترامب هدد في العام الماضي مرارا بضم كندا كولاية أمريكية رقم 51، غير أنه قال إن استخدام القوة العسكرية "ليس خيارا مطروحا بالنسبة له". وأثارت تصريحات ترامب بشأن الضم غضبا واسعا.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية كبيرة من الكنديين لا يريدون الانضمام إلى الولاياتت المتحدة ويرفضون سياسات ترامب.



