أهالي كفر شكر بالقليوبية يشيعون جثمان شقيق المخرج خالد يوسف

شيع أهالي قرية تصفا ومركز كفر شكر بمحافظة القليوبية اليوم الجمعة، جثمان اللواء أبو مسلم يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق، شقيق النائب والمخرج خالد يوسف لمثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

وخرجت الجنازة من مسجد القرية عقب الصلاة على الجثمان وتقدمها شقيق الراحل صلاح يوسف، ونجل الراحل يوسف أبو مسلم ومحمد زكريا محيي الدين عضو البرلمان ونجل الراحل زكريا محيي الدين أحد الضباط الأحرار، وسط حضور من أهالي القرية والقري المجاورة لتقديم العزاء في الراحل لما كان له من دور في إثراء العمل السياسي والشبابي والاجتماعي بالقرية وبمحافظة القليوبية من خلال مبادرة "بكرة لينا".

وقدم الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وحمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق وهيثم أبو العز الحريري عضو مجلس النواب، واجب العزاء لشقيق ونجل الراحل في السرادق المقام أمام جمعية يوسف حلمي بالقرية.