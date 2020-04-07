النمسا تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 19 ألفا و655 حالة، تعافى منها 17 ألفا و599 حالة، بينما توفى 711 حالة، مشيرا إلى وجود 99 حالة تعالج بالمستشفيات منها 14 حالة في العناية المكثفة.

وأضاف البيان أن أعلى الإصابات الجديدة سجلت في ولاية النمسا العليا (33 حالة)، تليها فيينا (22 حالة)، بينما لم تسجل ولاية فورارلبرج أي إصابة جديدة.

يذكر أن الحكومة النمساوية قررت إعادة الإلزام بارتداء الكمامات في مراكز التسوق ووسائل النقل العام مع تشديد الغرامات للمخالفين وذلك اعتبارا من غد الاثنين.