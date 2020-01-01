إنشاء حاجز حماية بوادي غرندل في رأس سدر

قال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جاري العمل في مشروع حماية وادي غرندل بمدينة رأس سدر من اخطار السيول، ضمن المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جرى حفر البحيرة رقم (5)، و جاري تكوين الحاجز الموجود خلفها والردم على طبقات ودمج الطبقات، وأخذ العينات اللازمة لإجراء الاختبارات المعملية عليها طبقًا للمواصفات المتفق عليها.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل فريق من المهندسين الفنيين لمتابعة أعمال الحماية الجارية بمنطقة وادي غرندل التابع لمدينة رأس سدر، والذي يعد أحد العمليات الخمس الجاري تنفيذها بالإدارة العامة للمياه الجوفية، ضمن المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول.