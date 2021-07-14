ميلان الإيطالي يتعاقد بشكل دائم مع براهيم دياز

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده بشكل دائم مع براهيم دياز قادما من ريال مدريد الإسباني، وذلك بعقد لمدة عامين.

وذكر ميلان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الاثنين أن العقد الذي وقعه دياز سيبقيه في صفوف الفريق حتى نهاية يونيو عام 2023.

وكان دياز قد سجل سبعة أهداف خلال 39 مباراة خاضها مع ميلان الموسم الماضي، حيث قضى فترة إعارة من ريال مدريد، كما أنه سيرتدى القميص رقم 10 مع الفريق الإيطالي بعد توقيعه على عقد جديد.

وجاء تعاقد ميلان مع دياز بشكل دائم بعدما أعلن النادي الاسبوع الجاري عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي أوليفير جيرو قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ويستهل ميلان مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة يحل فيها ضيفا على سامبدوريا يوم 22 من أغسطس المقبل، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.