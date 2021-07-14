حازم الحديدي مسئولاً عن الأمور التسويقية والإعلانية لموسيماني داخل مصر

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أعلن حازم الحديدي مدير اللاعبين لشئون الإعلانات توليه كافة الأمور الإعلانية والتسويقية والميديا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي داخل مصر.

وقال الحديدي أن موسيماني مديراً فنياً كبيراً وله شعبية رائعة داخل مصر وخارجها ومن الطبيعي أن يكون له مسئول عن الجوانب التسويقية والدعائية في مجال الميديا له داخل مصر.

وأضاف: "موسيماني أثبت أنه مدرب من طراز فريد ورائع واستطاع قيادة الأهلي لتحقيق الإنتصارات والفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عامين متتاليتين ويسعد جماهير القلعة الحمراء".

وأوضح أنه اتفق مع مويرا زوجة موسمياني والتي تتولي منصب مديرة أعماله علي أن يكون مسئولا عن أمور الميديا والإعلانات داخل مصر خلال الفترة المقبلة خاصة أن مدير فني كبير ويتولى مسئولية نادي بحجم الأهلي، وبالتالي فهو يستحق الإشادة وسيكون هناك عمل كبير خلال الفترة المقبلة.

وشدد الحديدي علي أن مويرا موسيماني تعمل بشكل إحترافي كامل بدرجة أبهرته في كافة الأمور التي تم الإتفاق عليها خلال الساعات القليلة الماضية.