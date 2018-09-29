إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل 829 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم السابق.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزارة الصحة القول إنه تم إجراء 49 ألفا و 373 اختبار فيروس كورونا، مضيفة أن معدل العدوى يبلغ حاليا 7ر1%.

وارتفع عدد الحالات الحرجة ويبلغ الآن 66 حالة، من بينها 12 حالة تحتاح لتنفس اصطناعي.

ويمثل الأطفال في سن الدراسة نحو 50% من الإصابات الجديدة.

وحذر مسؤولو الصحة من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى الألف بحلول الأسبوع القادم.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن أكثر من نصف المرضى المصابين بكورونا الموجودين في المستشفيات حتى صباح اليوم حصلوا بالفعل على لقاح ضد كورونا.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس أن فعالية لقاح فايزر، الذي استخدمته في تلقيح مواطنيها، تراجعت إلى 64% فقط في الوقاية من الإصابات الجديدة، التي أشارت تقارير إلى أن 90% منها سببها سلالة "دلتا".