حقيقة نشوب حريق بقطعة أرض في البحيرة

كشف أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بنشوب حريق هائل بقطعة أرض بمحافظة البحيرة، والسيطرة على الحريق "محدود" وإخماده دون إصابات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بشأن نشوب حريق هائل بقطعة أرض بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتبين أنه حريق "محدود" بقطعة أرض مشون بها باليتات خشبية ملك (تاجر - مقيم بمحافظة المنوفية)، وملاصقة لأحد المصانع ملك (شخص - مقيم بمحافظة المنوفية)، إثر تطاير شرز حال قيام أحد لحامى المعادن بتركيب وتثبيت تندة معدنية على سور المصنع الملاصق لسور قطعة الأرض المشار إليها "دون عمد"، نظراً لتلاصق مكان تركيب التندة مع سور قطعة الأرض، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.