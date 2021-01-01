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الوقت لم يفت بعد والتوصل لاتفاق ضروري ومتاح إذا توفرت الإرادة السياسية

- لولا التحوطات الفنية لكانت النتائج كارثية



جدد السودان موقفه الرافض للإجراءات الإثيوبية الأحادية الجانب في سد النهضة، وما اعتبره "سياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر".

وأكدت وزارة الري السودانية أن هذا النهج الإثيوبي "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وأن البديل الأفضل هو مواصلة التفاوض، بنية حسنة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافط على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص.

وشددت الوزارة على إيمانها بأن الوقت "لم يفت بعد"، وأن التوصل للاتفاق المرجو "ضروري جدا وممكن ومتاح؛ إذا توفرت الإرادة السياسية".

كما طمأنت الوزارة المواطنين السودانيين بأن الجهات المسؤلة قد عكفت منذ أشهر على التحسب واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء الأحادي الجانب للعام الثاني.

وأشارت الري السودانية إلى التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي تكبدها المواطنون في عجز إمدادات الكهرباء وإمدادات مياه الشرب، مضيفة أنه "لولا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء لكانت النتائج كارثية لجهة توفير المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب ولتوليد الكهرباء".