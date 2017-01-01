 بتحبي حسام حبيب؟.. شيرين تجيب: حبته عقربة مش لاقية حتة تبات فيها - بوابة الشروق
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بتحبي حسام حبيب؟.. شيرين تجيب: حبته عقربة مش لاقية حتة تبات فيها

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 10:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 10:41 م
روت المطربة شيرين عبد الوهاب، كواليس علاقاتها بطليقها المطرب حسام حبيب خلال فترة الزواج.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "لما اتسألت عن رفعه السلاح عليا قلت لا مرفعش السلاح علشان أبرأه علشان أنا عندي أصول.. وقتها قالي مش عارف أقولك إيه يا بنت الأصول رفعتي رأسي ورأس أهلي".

وأضافت: "كنت بقوله خد فلوس لإن ده حقك وشغلك وكان بيرفض.. كانت بادفع الفلوس دي لأهله.. فضلت 3 سنين أدفع فلوس لوالدته وأخته، والشقة اللي هما قاعدين فيها دلوقتي أنا دافعة فلوسها لآخر السنة".

وتابعت: "حسام مخدش مني فلوس في إيده لكني علشان أنا بنت أصول كنت بدي حقه لوالدته".

وأجابت على سؤال إن كانت تحب حسام حبيب قائلة: "حبته عقربة مش لاقية حتة تبات فيها.. أنا بحبه؟ أنا في حياتي متعرتضش للأذى من حد بالشكل ده.. ده إنسان قلبه أسود وشخص طاغي ويغتاب كل الناس".

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