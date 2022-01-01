قنا تنتهي من خطة لتنظيم ساحات انتظار السيارات في 6 مدن

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا سلسلة اجتماعاته، بعقد اجتماع لمناقشة تنظيم انتظار المركبات بساحات الإنتظار والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة ولائحتها التنفيذية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كرسشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات والمجالس المحلية بالمحافظة.

تابع محافظ قنا أعمال اللجنة المعنية بتحديد أماكن انتظار السيارات بساحات الإنتظار والشوارع الرئيسية، والتى انتهت من تحديد ساحات وأماكن الانتظار في 6 مدن هى (قوص – نقادة – قنا – دشنا – نجع حمادى – أبوتشت).

وذكر أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات فى كل مدينة حسب مساحة المكان والموقع الجغرافي، وتم مراعاة المستوى الاقتصادي بكل موقع.

وأوضح أن الهدف من تحديد ساحات انتظار السيارات هو تحقيق السيولة المرورية فى الشوارع وكذلك تعظيم الإستفادة من الموارد المحلية، بحيث لا تعطل الحركة المرورية في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة.

ووجه الداودى، بسرعة تشكيل لجان بكل مدينة من المدن التى وقع الاختيار عليها، لتلقي طلبات الراغبين في مزاولة نشاط ساحات انتظار المركبات، طبقا لما جاء في كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات في كل مدينة، بالاضافة الى وضع الشروط الخاصة لمزاولة هذا النشاط والتي تم تحديدها من قبل، والتى تتمثل ” إجادة القراءة والكتابة، وألا يقل السن عن 21 عامًا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، والحصول على شهادة صحية بخلوه من الأمراض، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات “، وتختص صلاحية اللجنة في البت في طلبات الراغبين فى استغلال الساحات بالموافقة عليها أو رفضها.