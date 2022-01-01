قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، إن الاقتصاد المصري كان في وضع أخطر خلال فترة توليه رئاسة الحكومة (عقب ثورة 30 يونيو) مقارنة بالأزمة الحالية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك عدة أسباب قادت إلى تجاوز تلك الأزمة، بينها إدراك الدول العربية لأهمية الاقتصاد المصري وضرورة دعمه.



وأشار إلى أن مصر تصرفت بقدر معقول من التواضع وعدم المبالغة في أي اتجاه، لافتا إلى أن الجو العام للدول المختلفة يكون من مصلحتها وهي تدافع عن مصالحها الفردية أن يكون ذلك في صالح الجميع.



ونوه بأن الوضع الاقتصادي في تلك الفترة كان يشير إلى أن المنطقة بأكملها مهددة، وأن عدم الاستقرار ربما يؤثر في العديد من الدول العربية في ذلك الوقت، موضحا أن هذا الأمر دفع السعودية للتجاوب مع مصر ليس فقط رغبة في حماية مصر لكن أيضًا في ظل وجود إحساس حقيقي بأن استقرار مصر هو استقرار للمنطقة.