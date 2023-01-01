انتشال جثة طفل غرق بنهر النيل في بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والأهالي بمحافظة بني سويف، جثة طفل غرق في مياه نهر النيل أمام قرية ورشة سنور، ونُقلت الجثة بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بغرق طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في مياه النيل بالقرب من قرية ورشة سنور التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الغرق وانتشال الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

على الفور انتقل فريق من الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الغرق، وتم انتشال الجثمان بمساعدة الأهالي، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

وتبين من التحريات الأولية غرق؛ "عمر.ا.م" 10 أعوام، خلال استحمامه في مياه النيل بعدما جرفه التيار وابتعد عن أنظار المحيطين به؛ ولعدم قدرته على السباحة غرق في الحال.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرتة.