رفض أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، غضب جمهور الزمالك والتشكيك والتقليل من إمام عاشور بعد انتقاله رسميًا لصفوف النادي الأهلي بعقد لمدة 5 سنوات.

وقال ميدو في برنامج (الريمونتادا):" بالفعل انتقل إمام عاشور للأهلي بشكل رسمي وفي رأيي ستكون صفقة مهمة جدا للأهلي من كل النواحي لاعب دولي ومختلف رقم 8 سيضيف لوسط ملعب الأهلي عن بقية اللاعبين الموجودين بصفوف الفريق".

أضاف:" انتقال إمام عاشور هينتج عنه إضافة فنية كبيرة للأهلي ويمثل ورقة رابحة تنضم لخطط المدرب الداهية السويسري مارسيل كولر بداية من الموسم المقبل".

أكمل:" طبيعة شخصيتي لا أحب أسلوب التقليل والمعايبة في الشئ الذي قمت بشرائه بمعنى هناك عدد كبير من مشجعي الزمالك يحاولون تفطيس شراء الأهلي لإمام عاشور بداعي معاناته من إصابة قوية وحاجته لفترة طويلة للعلاج".

واصل:" وجهة نظري الأهلي تعاقد مع صفقة عظيمة فنيًا لاعب دولي أمامه مستقبل كبير جدا أتمنى شفاءه من إصابته والعودة سريعًا للملاعب ليكون لائقا للمشاركة مع الأهلي ومنتخب مصر الذي يستعد لخوض غمار أمم إفريقيا في كوت ديفوار شهر يناير المقبل من العام الجديد".

أردف:" كفاية تنظير من جماهير الزمالك على صفقة إمام عاشور، لا يعاب على الأهلي ضم اللاعب اشتغل صح دفع كام لإتمام الصفقة مش قصتنا لأن كل ناد يضع ميزانيته الخاصة بالصفقات وحدوده لتدارك العجز المالي في المستقبل، في النهاية هو سوق متاح للجميع ومن يملك المال بيخلص علطول

أتم:" أما ما يقال عن مبادئ الأهلي بعد أن سب إمام عاشور صالح سليم رمز النادي في رأيي هذا شأن داخلي لا علاقة لنا به والقرار جاء بناء على قناعات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالاجماع".