مصرع اثنين من متسلقي الجبال على جبل لوتسي بالهيمالايا

لقي اثنان من متسلقي الجبال حتفهما على جبل لوتسي، المجاور لجبل إيفرست في جبال الهيمالايا.

ولقي رجل من رومانيا/ 48 عاما/ حتفه أثناء تسلقه رابع أعلى جبل في العالم.

وأكدت إدارة السياحة اليوم الاثنين أن بارنا زولت فاجو توفي بالقرب من لوتسي كولوار، وهو جزء شديد الانحدار يتجاوز ارتفاعه 8 آلاف متر، أمس الأحد أثناء صعوده إلى القمة.

وقال البيان إن الرجل كان ضمن رحلة استكشافية نظمها دليل الرحلات في الهيمالايا "نيبال تريكس آند إكسبيديشن"، وكان يتسلق بدون اسطوانة أكسجين.

وقالت شركة "ماكالو أدفنتشر" لتنظيم الرحلات السياحية اليوم الاثنين إن رجلا هنديا/ 39 عاما/ لقي حتفه أمس الأحد أثناء النزول من جبل لوتسي الذي يبلغ ارتفاعه 8516 مترا.

وقال موهان لامسال، المدير الإداري لشركة "ماكالو أدفنشر" إن راكيش بيشنوي، من راجستان، توفي بالقرب من تكوين الصخور "يلو باند" أثناء نزوله بعد تسلق جبل لوتسي. وكان بيشنوى قد تخلي في وقت سابق عن محاولة تسلق جبل إيفريست.

وقال لامسال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "كان يتحدث، وبدا أنه في حالة جيدة قبل أن يجلس فجأة ويتوقف عن الحركة، أرسلنا فريقا، لكنه كان قد توفي بالفعل".